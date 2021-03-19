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Иличич, Облак и Мевля вошли в состав сборной Словении на матчи против Хорватии, Кипра и России

12:45
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Сборная Словении опубликовала состав на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец («Салернитана»), Зига Фрелих («Любляна»);

Защитники: Кенан Байрич («Слован» Бр), Юре Балковец («Карагюмрюк»), Миха Блажич («Ференцварош»), Боян Йокич («Уфа»), Марио Юрчевич («Осиек»), Миха Мевля («Сочи»), Нейц Скубиц («Коньяспор»), Петар Стоянович («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Яка Бийол («Ганновер»), Домен Чрнигой («Лугано»), Нино Коутер («Мура»), Ясмин Куртич («Парма»), Санди Ловрич («Лугано»), Йон Горенц-Станкович («Штурм»), Амадей Ветрих («Газишехир»), Миха Зайц («Дженоа»);

Нападающие: Дамьян Бохар («Осиек»), Йосип Иличич («Аталанта»), Блаж Крамер («Цюрих»), Андраж Шпорар («Брага»), Харис Вучкич («Реал Сарагоса»), Лука Захович («Погонь»).

Словения в марте встретится с Хорватией (24 марта в Любляне), Россией (27 марта в Сочи) и Кипром (30 марта в Никосии).

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