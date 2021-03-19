9 участников вчерашних матчей РПЛ тренируются со сборной в Сочи. Спартаковцы прилетели в 5 утра
12:04
Девять участников вчерашних матчей чемпионата Тинькофф РПЛ вышли на тренировку сборной России, которая началась чуть раньше запланированной.
Спартаковцы (за исключением Романа Зобнина, проходящего МРТ в Москве) прилетели около пяти утра, игроки «Краснодара» и «Динамо» прилетели одним самолетом уже в утреннее время, локомотивец Рифат Жемалетдинов — также в 9 утра. Все работают в общей группе.
Тренировка, к приятному удивлению журналистов, оказалась полностью открытой, хотя изначально планировалось, что ее откроют для прессы только на первые 15 минут.
(Игорь Рабинер)
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