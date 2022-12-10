Месси отпраздновал победу над Нидерландами в стиле Рикельме, у которого был конфликт с ван Галом

Месси провокационно отпраздновал выход в полуфинал ЧМ-2022 перед ван Галом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси символичным образом отпраздновал победу над Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

После финального свистка форвард подбежал к скамейке запасных соперника, где находился главный тренер Нидерландов Луи ван Гал, и подставил ладони к ушам.

Точно так же отмечал забитые голы известный полузащитник сборной Аргентины и «Барселоны» Хуан Роман Рикельме, у которого был конфликт с ван Галом во время выступлений в испанском клубе в сезоне-2002/03.

Нидерландский специалист называл подписание Рикельме «политическим трансфером» и отказывался выпускать аргентинца на его любимой позиции — в центре под нападающим.

По окончании сезона Рикельме покинул «Барселону» и перешел в «Вильярреал».