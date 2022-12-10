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Месси отпраздновал победу над Нидерландами в стиле Рикельме, у которого был конфликт с ван Галом

Месси провокационно отпраздновал выход в полуфинал ЧМ-2022 перед ван Галом
Руслан Минаев
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Месси празднует выход в полуфинал ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси символичным образом отпраздновал победу над Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

После финального свистка форвард подбежал к скамейке запасных соперника, где находился главный тренер Нидерландов Луи ван Гал, и подставил ладони к ушам.

Точно так же отмечал забитые голы известный полузащитник сборной Аргентины и «Барселоны» Хуан Роман Рикельме, у которого был конфликт с ван Галом во время выступлений в испанском клубе в сезоне-2002/03.

Нидерландский специалист называл подписание Рикельме «политическим трансфером» и отказывался выпускать аргентинца на его любимой позиции — в центре под нападающим.

По окончании сезона Рикельме покинул «Барселону» и перешел в «Вильярреал».

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Лионель Месси
Хуан Роман Рикельме
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Луи ван Гал
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