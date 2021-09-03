Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Игроки сборной Англии Стерлинг и Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время матча с Венгрией

03:45
Теги:

Игроки сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем стали жертвами расизма во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венгрии (4:0). Как сообщает Daily Mail, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в адрес английских игроков раздавалось уханье.

Кроме того, перед началом встречи английские футболисты были освистаны за то, что встали на колено в рамках акции о расовом равенстве BLM («Жизни черных важны»).

Напомним, в июле УЕФА уже наказывал сборную Венгрии из-за поведения фанатов двумя матчами без зрителей с испытательным сроком два года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Зеленский сообщил о не самой солнечной атмосфере на встрече с Байденом
Мужчину обезглавили на месте убийства полицейского и оставили записку
Фото: Певица МакSим дала наставления дочери-первокласснице
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд