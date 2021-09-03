Игроки сборной Англии Стерлинг и Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время матча с Венгрией

Игроки сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем стали жертвами расизма во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венгрии (4:0). Как сообщает Daily Mail, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в адрес английских игроков раздавалось уханье.

Кроме того, перед началом встречи английские футболисты были освистаны за то, что встали на колено в рамках акции о расовом равенстве BLM («Жизни черных важны»).

Напомним, в июле УЕФА уже наказывал сборную Венгрии из-за поведения фанатов двумя матчами без зрителей с испытательным сроком два года.