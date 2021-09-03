Испания впервые за 28 лет проиграла в отборе ЧМ

Сборная Испании проиграла Швеции (1:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Как сообщает Opta, испанцы впервые с 1993 года проиграли в квалификации мирового первенства.

Таким образом, прервалась рекордная серия из 66 матчей без поражений: 52 победы и 14 ничьих.

Напомним, в 1993 году сборная Испании в отборе ЧМ-1994 проиграла Дании (0:1).