Испания впервые за 28 лет проиграла в отборе ЧМ
04:37
Сборная Испании проиграла Швеции (1:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Как сообщает Opta, испанцы впервые с 1993 года проиграли в квалификации мирового первенства.
Таким образом, прервалась рекордная серия из 66 матчей без поражений: 52 победы и 14 ничьих.
Напомним, в 1993 году сборная Испании в отборе ЧМ-1994 проиграла Дании (0:1).
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