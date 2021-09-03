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Защитник сборной Венесуэлы жестко остановил Месси. Видео

03:37
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Сборная Венесуэлы осталась в меньшинстве в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Аргентины. Защитник Адриан Мартинес получил красную карточку за фол на Лионеле Месси. Арбитр вынес окончательное решение после просмотра повтора и подсказки ВАР.

28-летний венесуэлец жестко сыграл против капитана аргентинцев, после чего тот несколько минут провел на газоне. После оказания медицинской помощи Месси смог продолжить игру.

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Евгений Козинов все материалы автора

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