Игрок сборной Кувейта повторил мировой рекорд по матчам за сборные
23:00
Полузащитник сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава стал мировым рекордсменом по матчам за сборную. 36-летний хавбек «Аль-Кадисии» появился на поле в стартовом составе в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Тайваня.
Для Аль-Мутавы эта игра стала 184-й в составе национальной команды, и это повторение мирового рекорда. Столько же игр в период с 1995 по 2012 год провел футболист сборной Египта Ахмед Хассан.
Аль-Мутава дебютировал в сборной Кувейта в сентябре 2003 года. В 184 играх он отметился 56 голами и принял участие в трех Кубках Азии — в 2004, 2011 и 2015 году.
Дополнительная информация:
https://nevasport.ru/218669-aziatskij-futbolist-povtoril-mirovoj-rekord-po-matcham-za-sbornye/
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