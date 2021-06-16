Канада, Панама и Сальвадор вышли в финальную часть квалификации на ЧМ-2022

В ночь на 16 июня прошли три ответных матча второго раунда квалификации на ЧМ-2022.

Сборная Канады на своем поле разгромила Гаити со счетом 3:0 (4:0 — общий счет) и вышла в третий раунд квалификации. Также в эту стадию пробились Панама, которая обыграла Кюрасао (1:2 — общий счет), и Сальвадор, оказавшийся сильнее сборной Сент-Китса и Невиса (6:0).

Отметим, сборную Кюрасао возглавляет экс-тренер сборной России Гус Хиддинк.

В третьем раунде квалификации участвуют 8 сборных: Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Канада, Панама и Сальвадор. Команды разыграют три прямые путевки на чемпионат мира-2022, а также одно место для участия в стыковых матчах за выход на мировое первенство.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ

2-й раунд

Кюрасао — Панама — 0:0

Канада — Гаити — 3:0 (1:0)

Сальвадор — Сент-Киттс и Невис — 2:0 (0:0)

16 июня.