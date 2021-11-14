Словакия на выезде разгромила Мальту со счетом 6:0, Дуда сделал хет-трик
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Словакии обыграла команду Мальты (6:0).
Хет-трик сделал Ондрей Дуда. Дубль оформил Альберт Руснак. Еще один мяч забил Вернон Ди Марко.
Во втором тайме у мальтийцев было два удаления. На 47-й минуте был удален Райан Камензули, а на 51-й — Тедди Теума.
Словакия набрала 14 очков и заняла третье место в группе Н. У Мальты пять очков и последнее, шестое место. Обе команды не сумели завоевать путевку в финальный турнир ЧМ-2022.
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Европа
Группа Н
Мальта — Словакия — 0:6 (0:3)
Голы: Руснак, 6 (0:1). Дуда, 8 (0:2). Руснак, 16 (0:3). Дуда, 69 (0:4). Де Марко, 72 (0:5). Дуда, 80 (0:6).
Мальта: Бонелло, Мускат, Аттард, Борг (Микаллеф, 78), Шо, Камензули, Теума, Гийомье (Каруана, 85), Д.Мбонг (Димеч, 85), П.Мбонг (Кристенсен, 55), Сатариано (Монтебелло, 54).
Словакия: Дубравка, Шатка, Шкриньяр, Ханцко (Де Марко, 70), Кошельник (Боженик, 77), Руснак, Лоботка (Хромада, 70), Дуда, Хараслин (Мак, 61), Суслов, Стрелец (Алмаси, 61).
Предупреждения: Сатариано, 5. Камензули, 43. Теума, 50. Д.Мбонг, 51.
Удаления: Камензули, 47. Теума, 51.
Судья: Йович (Хорватия).
14 ноября. Та Кали. Стадион «Национальный».
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