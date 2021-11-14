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Словакия на выезде разгромила Мальту со счетом 6:0, Дуда сделал хет-трик

18:50
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В матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Словакии обыграла команду Мальты (6:0).

Хет-трик сделал Ондрей Дуда. Дубль оформил Альберт Руснак. Еще один мяч забил Вернон Ди Марко.

Во втором тайме у мальтийцев было два удаления. На 47-й минуте был удален Райан Камензули, а на 51-й — Тедди Теума.

Словакия набрала 14 очков и заняла третье место в группе Н. У Мальты пять очков и последнее, шестое место. Обе команды не сумели завоевать путевку в финальный турнир ЧМ-2022.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Европа

Группа Н

Мальта — Словакия — 0:6 (0:3)

Голы: Руснак, 6 (0:1). Дуда, 8 (0:2). Руснак, 16 (0:3). Дуда, 69 (0:4). Де Марко, 72 (0:5). Дуда, 80 (0:6).

Мальта: Бонелло, Мускат, Аттард, Борг (Микаллеф, 78), Шо, Камензули, Теума, Гийомье (Каруана, 85), Д.Мбонг (Димеч, 85), П.Мбонг (Кристенсен, 55), Сатариано (Монтебелло, 54).

Словакия: Дубравка, Шатка, Шкриньяр, Ханцко (Де Марко, 70), Кошельник (Боженик, 77), Руснак, Лоботка (Хромада, 70), Дуда, Хараслин (Мак, 61), Суслов, Стрелец (Алмаси, 61).

Предупреждения: Сатариано, 5. Камензули, 43. Теума, 50. Д.Мбонг, 51.

Удаления: Камензули, 47. Теума, 51.

Судья: Йович (Хорватия).

14 ноября. Та Кали. Стадион «Национальный».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Евгений Петров все материалы автора
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