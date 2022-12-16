Перишич поддержал сборную Хорватии после поражения в полуфинале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поделился эмоциями от поражения в полуфинале ЧМ-2022.

«Очень больно проигрывать, но сейчас некогда вешать нос. У нас есть еще одна возможность, Хорватия заслуживает медали», — цитирует Перишича fcinter1908.it.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

17 декабря Хорватия сыграет с Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022.