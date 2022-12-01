Хорватия и Бельгия не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022
Сборные Хорватии и Бельгии не забили голов в первом тайме матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.
Отметим, что на 15-й минуте встречи главный судья Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота бельгийцев после просмотра ВАР.
Вначале судья назначил 11-метровый удар после фола игрока сборной Бельгии Янника Феррейра-Карраско в штрафной, который грубо сыграл против Андрея Крамарича.
Однако Тэйлора позвали к монитору и после просмотра ВАР пенальти был отменен из-за ранее случившегося офсайда у Хорватии. В положении вне игры оказался защитник Деян Ловрен.
В параллельном матче Марокко обыгрывает Канаду со счетом 2:1.
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