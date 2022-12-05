Президент Польского футбольного союза назвал успехом выступление сборной страны на ЧМ-2022

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша в соцсетях прокомментировал игру национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Мы заканчиваем ЧМ с высоко поднятой головой. Против Франции у нас были моменты, но чемпионы мира просто были сильнее. Это был первый выход из группы 36 лет, — это успех. Спасибо за это тренеру, футболистам и нашим болельщикам», — написал Кулеша.

4 декабря поляки уступили Франции со счетом 1:3 и закончили выступление в турнире. ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.