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Сегодня, 09:08

Президент Польского футбольного союза назвал успехом выступление сборной страны на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша в соцсетях прокомментировал игру национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Мы заканчиваем ЧМ с высоко поднятой головой. Против Франции у нас были моменты, но чемпионы мира просто были сильнее. Это был первый выход из группы 36 лет, — это успех. Спасибо за это тренеру, футболистам и нашим болельщикам», — написал Кулеша.

4 декабря поляки уступили Франции со счетом 1:3 и закончили выступление в турнире. ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
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