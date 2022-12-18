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18 декабря, 23:31

Ташуев: «Месси — скромный парень, который просто играет в футбол. Марадона все-таки фигура неоднозначная»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории Аргентины.

«Марадона внес свой вклад, конечно, он великий футболист, чемпион мира в тот числе, но Месси провел более ровную карьеру. Он — настоящий профессионал, пример для своей страны и любого мальчишки, влюбленного в футбол. Это скромный парень, который просто играет в футбол. Марадона все-таки фигура неоднозначная. Много плюсов и минусов в его карьере. Он в каких-то моментах загубил свою карьеру. Я, кстати, был знаком с Марадоной, встречался с ним. Он приезжал на матч брестского «Динамо», я тогда в «Шахтере» был. Пообщались, пообнимались с ним. Фотографии остались на память.

Скажу, что они стоят в одном ряду, но Месси на долгие годы вперед будет примером профессионализма", — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира-2022. 35-летний футболист принял участие во всех семи матчах своей команды на мировом первенстве, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/tashuev-messi-skromnyy-paren-kotoryy-prosto-igraet-v-futbol-a-maradona-figura-neodnoznachnaya-1442341/
Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сергей Ташуев
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