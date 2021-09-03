Сборная России прилетела на Кипр, где завтра, 4 сентября, проведет матча отборочного турнира ЧМ-2022 против местной национальной команды.

Завтрашний матч точно пропустят Алексей Ионов и Марио Фернандес, которым необходимо время на восстановление после предыдущей игры с Хорватией (0:0).

Напомним, что 7 сентября Россия примет Мальту. Встречу покажет канал РЕН ТВ.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. У Кипра — четыре очка и последнее место.