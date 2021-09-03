Сборная России прилетела на Кипр
14:25
Сборная России прилетела на Кипр, где завтра, 4 сентября, проведет матча отборочного турнира ЧМ-2022 против местной национальной команды.
Завтрашний матч точно пропустят Алексей Ионов и Марио Фернандес, которым необходимо время на восстановление после предыдущей игры с Хорватией (0:0).
Напомним, что 7 сентября Россия примет Мальту. Встречу покажет канал РЕН ТВ.
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. У Кипра — четыре очка и последнее место.
Мы на Кипре ??? #НашиПарни pic.twitter.com/rmvFrODikY— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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