Роналду высказался о незабитом пенальти в матче с Ирландией
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о незабитом пенальти в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии (2:1). Его удар на 15-й минуте отразил Гэвин Базуну.
«Это часть игры, часть этого занятия. Иногда ты забиваешь, а иногда ошибаешься. Но я верю в себя до конца игры. Я очень счастлив забить и выиграть матч», — приводит слова Роналду Sky Sports.
В этой встрече португалец сделал дубль и стал рекордсменом по количеству голов за национальные сборные. Теперь на его счету 111 мячей.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/13954/12397129/record-breaking-cristiano-ronaldo-portugal-striker-says-his-team-believed-they-could-win-until-the-end
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