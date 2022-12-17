Голкипер сборной Хорватии Ливакович: «Надеюсь, что люди в Хорватии счастливы»

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович поделился эмоциями после завоевания бронзовых медалей на ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место.

«Это прекрасное чувство. Завершить турнир победой и привезти домой медали два турнира подряд... Надеюсь, что люди в Хорватии счастливы.

Я здесь только для того, чтобы помочь команде. Очень рад, что мне это удалось», — приводит слова Ливаковича Index.hr.

Хорваты во второй раз в своей истории стали бронзовыми призерами чемпионата мира: впервые это произошло на мундиале 1998 года во Франции. Их лучшим результатом остается второе место на ЧМ-2018 в России.