Гладилин сравнил сборные Аргентины и Франции в преддверии финала чемпионата мира в Катаре

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира-2022.

«Я лично буду болеть за Аргентину. Потенциально команды равны: по мастерству, по подбору футболистов. Но мое мнение таково, что у аргентинцев более свежая команда, у них есть суперигрок, который сейчас находится в хорошей форме, это Месси. Я думаю, что удача будет на стороне аргентинцев», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Финал чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Аргентины пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.