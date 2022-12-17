Гладилин рассказал, почему сборная Хорватии победила Марокко в матче за 3-е место на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу сборной Хорватии над Марокко (2:1) в матче за бронзовые медали ЧМ-2022.

«Матч был очень яркий и захватывающий, игра была на результат. И одна, и другая команда хотели победить, желание было у всех. Много борьбы, и прекрасные забиты мячи. Сказалось мастерство хорватских футболистов в завершающей стадии и их опыт. У них побольше классных футболистов. Этот перевес и дал результат, а так игра была равная. Немного опыта не хватило Марокко. Команда очень хорошо себя проявила, играла прилично и добилась результата неслучайно. Марокканцы победили очень серьезные команды — Испанию, Португалию. Они прошли этот путь достойно», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

Сборная Хорватии завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 команда уступила в финале сборной Франции (2:4).

Марокко добилось лучшего результата в своей истории. Сборная стала первой командой из Африки, которая дошла до полуфинала чемпионата мира.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.