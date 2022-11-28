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Нойер: «По-прежнему сохраняем шансы выйти из группы — сейчас это самое главное»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер оценил игру команды в матче ЧМ-2022 против Испании (1:1).

«Тяжелый матч, но мы дали испанцам бой и не позволили им создать много моментов. Отдельных комплиментов достойна наша защита — из-за нее наши ворота было трудно поразить.

Даже уступая со счетом 0:1, мы продолжали верить в себя. Мы по-прежнему сохраняем шансы выйти из группы — сейчас это самое главное», — приводит слова голкипера Kicker.

Мануэль Нойер повторил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира. Игра с Испанией стала для 36-летнего вратаря 18-й на чемпионатах мира.

 
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Мануэль Нойер
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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