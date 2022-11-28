Гюндоган о матче с Испанией: «Германия была немного лучше, но в итоге результат справедлив»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган подвел итоги матча ЧМ-2022 против Испании (1:1).

«Мы могли забить раньше. Мы забили, но, к сожалению, этот гол не засчитали. У нас были действительно хорошие шансы, и если вы посмотрите, мы были немного лучше, но в итоге результат справедлив. Теперь все решится в последней игре группового турнира. Некоторые игры полны разных импульсов — то вверх, то вниз. Я сидел на скамейке запасных и разговаривал с Томасом Мюллером, и мы почувствовали, что скоро забьем. Завершение от Никласа Фюллькруга было невероятным, типичный гол для нападающего», — приводит слова Гюндогана BBC Sport.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).