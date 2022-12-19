Главный тренер сборной Аргентины заплакал, говоря о победе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не сдержал слез, говоря о победе в финале ЧМ-2022.

Латиноамериканская команда обыграла сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Это момент, которым нужно искренне наслаждаться. Мы живем этим, мы проходили и через хорошее, и через плохое. Мы привыкли к таким вещам. Быть на вершине, как сейчас — невероятное удовольствие, это нечто уникальное.

Я знаю, что многие говорят о семье. Но для меня... Не знаю, видит ли меня мой отец, но я думаю, что да. И моя мама... Они научили меня, что нужно никогда не сдаваться, но всегда идти вперед. Сегодня это принесло свои плоды», — цитирует тренера TyC Sports.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу.