Карпин назвал своих фаворитов на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!».

— Помните свой первый матч за «Спартак»?

— Конечно. Первый мой матч был в Ереване. Я вышел минут за 7-8 до конца, и мы выиграли. А все помнят матч в манеже «Спартак» — ЦСКА (5:4). Но первый был в Ереване.

— Почему комментаторы назвали вас Карпин с ударением на последний слог?

— Они долго так называли, пока я не стал в порядке. Я им сам сказал, какая у меня фамилия. Но некоторые продолжали.

— Кто станет чемпионом мира в Катаре?

— Я не назову чемпиона. Могу тройку — Бразилия, Аргентина, Испания.

— С родителями кого-то из сборной общались?

— Нет.

— А с женами?

— В сборной — нет.

— Не боитесь, что после этого фильма футболисты будут над вами подшучивать?

— Каким образом?

— Какой-нибудь стеб, что-нибудь подобное.

— Они и так стебутся. Пытаются, вернее.

— Помню про Слуцкого перед Евро-2016 сняли такой фильм и турнир закончился не очень удачно.

— Ну, у нас слава Богу нет ни чемпионата мира, ни Евро.