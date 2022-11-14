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Очоа, Гуардадо, Хименес и Лосано — в заявке сборной Мексики на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Мексики объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).

Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).

Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луис Ромо («Монтеррей»).

Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

Сборная Мексики попала в группу C, где встретятся с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Польши.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Источник: Miseleccion
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Мексики по футболу
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