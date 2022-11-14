Гаврилов заявил, что отсутствие сборной России никак не повлияет на зрелищность ЧМ-2022

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением, как повлияет отсутствие сборной России на чемпионате мира в Катаре.

«Вообще не важно, что нашей сборной там не будет. На зрелищность это никак не повлияет. И без нас справятся. Сложно привыкнуть к тому, что сборная России далеко не первый раз не попадает на чемпионат мира, но самое главное, наша сборная не показывает тот футбол, который всех бы устроил и нравился. Буду болеть за тех, кто покажет интересную игру. Фаворита сейчас назвать очень сложно. Давайте дождемся первых матчей», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

ФИФА отстранила Россию от участия в международных турнирах.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.