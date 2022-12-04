Главный тренер Польши — о поражении от Франции: «Нам очень жаль, мы расстроены и разочарованы»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Франции (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Выход из группового этапа после 36 лет был нашей главной целью. Нам это удалось, но в следующем раунде мы столкнулись с чемпионами мира. Нам очень жаль, сегодня мы расстроены и разочарованы. Пройдет больше времени, и мы изменим свою точку зрения. Спустя недели и месяцы мы сможем с гордостью сказать, что добились того, чего Польша не могла добиться за 36 лет», — приводит слова Михневича Sky Sports.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.