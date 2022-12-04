У стадиона ЧМ-2022 «Аль-Бейт» очень сильно воняет навозом

У стадиона чемпионата мира-2022 «Аль-Бейт» очень сильно воняет навозом, передает спецкор «СЭ» Игорь Рабинер.

Такой специфический запах, по словам работников, связан с тем, что вокруг много верблюдов. Болельщики не видят животных, так как в непосредственной близости от стадиона им находиться не дают. Но аромат они все равно обеспечивают.

На стадионе «Аль-Бейт» сегодня, 4 декабря, пройдет матч 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал. Начало — в 22.00 по московскому времени.