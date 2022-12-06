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Сегодня, 22:13

Главный тренер сборной Марокко: «Сбылась наша мечта. Это великий день для Марокко»

Иван Шитик
Корреспондент
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Валид Реграги.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча с командой Испании (0:0, 3:0 — по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Сбылась наша мечта. Это великий день для Марокко. Сейчас нам нужно отдохнуть, насладиться этим моментом.

Этот матч нас очень утомил, план на игру выполнили. Но мы еще ничего не достигли, — приводит слова Реграги Marca.

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. До турнира в Катаре лучшим результатом команды был выход в 1/8 финала в 1986 году.

Марокко стала четвертой после Камеруна, Сенегала и Ганы африканской сборной в истории, которая дошла до четвертьфинала ЧМ.

Сборная Марокко 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой, которая выиграет в противостоянии между сборными Португалии и Швейцарии.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
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