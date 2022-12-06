Луис Энрике ответил на вопрос о своем будущем после поражения сборной Испании от Марокко на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что примет решение относительно своего будущего на следующей неделе.

«Мое будущее? Сейчас не время. Прямо сейчас мне не терпится добраться до своего дома и увидеть близких людей. На следующей неделе мы поговорим о будущем. Нам нужно смириться с этим разочарованием», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России (1:1, по пен. 4:3).

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.