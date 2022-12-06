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Сегодня, 22:12

Луис Энрике ответил на вопрос о своем будущем после поражения сборной Испании от Марокко на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что примет решение относительно своего будущего на следующей неделе.

«Мое будущее? Сейчас не время. Прямо сейчас мне не терпится добраться до своего дома и увидеть близких людей. На следующей неделе мы поговорим о будущем. Нам нужно смириться с этим разочарованием», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России (1:1, по пен. 4:3).

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/mundial/20221206/1001903707/marruecos-espana-directo-mundial-qatar-2022.html

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Луис Энрике
1
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