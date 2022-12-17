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Реграги: «Хочу, чтобы Мбаппе выиграл ЧМ-2022 — он новый Пеле»

Главный тренер сборной Марокко Реграги хочет, чтобы на ЧМ-2022 победила Франция
Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

47-летний наставник хотел бы, чтобы чемпионами стали французы.

«Мбаппе — новый Пеле, он гонится за своими цифрами. Я бы хотел, чтобы он выиграл чемпионат мира-2022. Надеюсь, на него не будет слишком большого давления.

Это будет сбалансированный финал. Аргентина приобрела уверенность, у них есть Месси, который является лучшим. Франция хорошо защищается, соглашается играть без мяча и имеет очень быстрых игроков. Думаю, шансы 50 на 50.

Франция может сделать исторический дубль. Вам нужно только посмотреть, что они сделали за последние 20 лет, чтобы понять, что они самые лучшие в мире. Я тоже этим горжусь, ведь родился во Франции и являюсь плодом французской школы. Их много критикуют, но их игроки самые лучшие в мире, как и национальная сборная», — цитирует Реграги El Diario.

Реграги родился в городе Корбей-Эсонн в 28 км от Парижа. За свою карьеру от тренировал «Тулузу», «Аяччо», испанский «Расинг», «Гренобль» и «Дижон».

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Килиан Мбаппе
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