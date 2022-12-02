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Энрике — о поражении Японии: «Случился коллапс. Хорошо, что такое у Испании происходит раз в четыре года»

Энрике после выхода Испании в плей-офф ЧМ-2022 заявил, что ему нечего праздновать
Анна Горшкова
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022.

«Мне нечего праздновать. Да, мы вышли в плей-офф, но я бы хотел занять первое место. Повторяю: мне нечего праздновать. Мы все перепробовали. Когда Япония села и защищалась, мы хорошо справились и избежали проблем. Но как справиться с коллапсом? Сложно. Расскажите, что вы доминировали над Японией 80 минут и проиграли 1:2. Хорошо, что коллапс у команды случается раз в четыре года», — приводит слова Энрике Cadena Ser.

В плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе Е вышли японцы (6 очков), а со второго — испанцы (4 очка). Германия заняла третье место (4 очка), уступив Испании по количеству забитых мячей. Четвертая строчка в у Коста-Рики (3 очка).

В 1/8 финала ЧМ-2022 Япония сыграет с Хорватией, а Испания с Марокко.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Cadena Ser
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
Луис Энрике
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