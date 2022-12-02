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Адейеми — о невыходе сборной Германии в плей-офф ЧМ: «Мы заслуживали большего»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий сборной Германии Карим Адейеми прокомментировал победу над Коста-Рикой (4:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022. Немцы не смогли выйти в плей-офф.

— Я молодой игрок, стараюсь делать лучшее на поле. Будущее? Мы будем стараться улучшить наши результаты, — сказал Адейеми. — Грядет чемпионат Европы в Германии, мы очень его ждем. Мы должны улучшить результаты. Мы должны играть лучше, чтобы выигрывать матчи.

— Не думаешь ли ты, что Германии стоит вернуться к более классическому стилю? Физика, агрессия?

— Мы будем пробовать все. Иногда нам не везет. Мы пытаемся побежать, но это не всегда выходит. Будем пробовать в следующий раз.

— Что нужно улучшить сборной Германии?

— Я не тренер, чтобы отвечать на это.

— Заслуживали ли вы большего на этом чемпионате мира?

— Я думаю, у нас прекрасная команда. Отличные игроки. Мы заслуживали большего.

— Как готовиться к чемпионату Европу в Германии?

— Как я уже сказал, улучшать игру и побежать.

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