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Главный тренер сборной Ирана: «Это великий день для нас. Игроки были великолепны и заслуживают всяческого уважения»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился впечатлениями от победы над Уэльсом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0).

«Это великий день для нас, мы вернулись, и я даже не могу найти подходящих слов, чтобы выразить благодарность своим игрокам. Они были великолепны и заслуживают всяческого уважения», — приводит Marca слова Кейруша.

После этой встречи сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Англия расположилась на 1-й строчке (3). Команда США идет третьей (1), Уэльс — четвертый (1). 29 ноября иранцы сыграют с США. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/mundial/2022/11/25/6380c3c646163f8e908b456d.html
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