Катар — первая страна-хозяйка в истории ЧМ, чья сборная проиграла два матча на групповом этапе

Сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.

В первом туре группового этапа Катар проиграл Эквадору (0:2), во втором — Сенегалу (1:3).

В матче с Сенегалом Катар забил свой дебютный мяч на чемпионатах мира.

В третьем туре национальная команда Катара встретится с Нидерландами. Игра пройдет 29 ноября. Начало — в 18:00.