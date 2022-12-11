Дешам: «Ни один полуфиналист ЧМ-2022 не контролировал ход матча на протяжении всего времени»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил о небольшом везении команды в матче ЧМ-2022 с Англией (2:1).

«Это прекрасно, что наши игроки вновь прошли в полуфинал. Нам немного повезло, ведь в наши ворота пробили два пенальти, но нам удалось сохранить лидерство в счете. Я посмотрел все четвертьфиналы, и ни одна команда, прошедшая в полуфинал, не контролировала ход матча на протяжении всего времени.

Я бы предпочел, чтобы мы не делали Англии подарки, но соперник проявил себя на очень высоком уровне», — приводит слова Дешама Daily Mail.

В полуфинале сборная Франции сыграет с Марокко. Встреча пройдет 14 декабря на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22.00 мск.