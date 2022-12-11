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11 декабря, 17:48

Во Франции было задержано 170 участников беспорядков после выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Фанаты сборной Марокко отмечают победу над Португалией.
Фото Global Look Press

Около 170 человек были задержаны по всей Франции после беспорядков, вспыхнувших в ряде городов на фоне празднования выхода в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре сборной Марокко, сообщает L'Equipe.

Больше всего человек были задержаны в Париже — 100 фанатов. Из них 80 были помещены под стражу. В числе этих 80 человек 23 — несовершеннолетние.

Сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ-2022, где 14 декабря сыграет с командой Франции.

Марокканцы стали первой африканской сборной в истории, которой удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
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35%

2.50

П1

25%

1.90

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14%

2.70
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Ф1(-1)

17%

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
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