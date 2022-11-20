Даррен Бент считает вратаря Пикфорда лучшим вариантом для сборной Англии

Бывший нападающий «Астон Виллы» Даррен Бент объяснил, почему Джордан Пикфорд должен быть основным вратарем сборной Англии на чемпионате мира-2022.

«Пикфорд никогда не подводил Англию. Я выбрал бы его. Рамздейл, думаю, лучший вратарь. Но Пикфорд в составе сборной Англии всегда был великолепен. Было бы жестоко оставить его в стороне, учитывая, как он был хорош», — приводит TBR Football слова Бента.

Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.