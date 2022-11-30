Главный тренер сборной Дании взял не себя ответственность за неудачное выступление команды на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после завершения матча группового этапа против Австралии (0:1) подвел итоги выступления команды на ЧМ-2022.

«Сейчас нет смысла что-то анализировать, мы очень разочарованы. Нам очень жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков и достичь того результата, на который они рассчитывали. Сегодняшнее поражение — очень болезненный итог, у нас ничего не получалось. Я беру на себя всю ответственность за произошедшее», — приводит слова тренера Sky Sports.

Дания в трех матчах набрала только 1 очков и заняла последнее место в группе D.