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Сегодня, 23:21

Главный тренер сборной Дании взял не себя ответственность за неудачное выступление команды на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Каспер Юльманн.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после завершения матча группового этапа против Австралии (0:1) подвел итоги выступления команды на ЧМ-2022.

«Сейчас нет смысла что-то анализировать, мы очень разочарованы. Нам очень жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков и достичь того результата, на который они рассчитывали. Сегодняшнее поражение — очень болезненный итог, у нас ничего не получалось. Я беру на себя всю ответственность за произошедшее», — приводит слова тренера Sky Sports.

Дания в трех матчах набрала только 1 очков и заняла последнее место в группе D.

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Чемпионат мира по футболу
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