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Сегодня, 23:23

Месси повторил антирекорд по незабитым пенальти на чемпионатах мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил антирекорд по незабитым пенальти на чемпионатах мира.

В матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Польши аргентинец не смог реализовать 11-метровый. Он не забил с пенальти на мировом первенстве во второй раз в карьере. Всего он исполнял 11-метровые на ЧМ 3 раза (без учета послематчевых пенальти).

Месси повторил антирекорд нападающего сборной Ганы Асамоа Гьяна, который не забил 2 пенальти из 4 за всю карьеру на чемпионатах мира.

ЧМ&nbsp;2022: матчи 30&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Франция и Австралия в 1/8 финала. Онлайн-трансляция 30 ноября
Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
Аргентина

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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