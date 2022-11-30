Месси повторил антирекорд по незабитым пенальти на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил антирекорд по незабитым пенальти на чемпионатах мира.

В матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Польши аргентинец не смог реализовать 11-метровый. Он не забил с пенальти на мировом первенстве во второй раз в карьере. Всего он исполнял 11-метровые на ЧМ 3 раза (без учета послематчевых пенальти).

Месси повторил антирекорд нападающего сборной Ганы Асамоа Гьяна, который не забил 2 пенальти из 4 за всю карьеру на чемпионатах мира.