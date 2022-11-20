Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал об ожиданиях от ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что думает о старте ЧМ-2022 в Катаре.

«Выиграем мы или нет, я хочу быть в мире с самим собой. Это мое большое желание. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я хочу сделать свою работу на максимум. Думаю, что смогу это сделать», — сказал Тите The Guardian.

Сборная Бразилии проведет первый матч ЧМ-2022 24 ноября против Сербии.

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре и начнется уже в это воскресенье, 20 ноября. Финал назначен на 18 декабря.

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