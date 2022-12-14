Скалони: «Аргентина сейчас празднует, но впереди еще один шаг. Надо думать о том, что будет дальше»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после выхода в финал ЧМ-2022.

Аргентинцы в полуфинальном матче победили сборную Хорватии (3:0).

«Мы сейчас празднуем, потому что это очень волнительно, но впереди еще один шаг. Этим моментом можно наслаждаться, но мы должны думать о том, что будет дальше. Я стараюсь не волноваться. Я нахожусь в месте мечты для любого аргентинца. Когда ты представляешь свою страну, невозможно не делать то, что делают эти парни, это захватывающе.

Когда мы проиграли Саудовской Аравии, народ был с нами, чувствовали всеобщую поддержку, и это ни с чем не сравнимо. Мы все стремимся к общей цели, мы все поклонники небесно-голубого и белого цвета», — приводит слова Скалони Twitter-аккаунт сборной.

Аргентина в финале турнира в Катаре сыграет с победителем матча Франция — Марокко, который состоится 14 декабря.