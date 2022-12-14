Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.

«Мне трудно даже комментировать. Пенальти, на мой взгляд, убил нас. Но это уже другой разговор. Не могу поверить, что мы не заработали угловой, а потом пенальти… Я никогда не комментировал судейство, но это две грубейшие ошибки судьи.

Мы знали, что Аргентина агрессивна и что у них есть Месси. Сегодня он был феноменальным. Но мы получили два нелепых гола и остались без финала. Мы хотели этот финал, и теперь мы должны собраться с силами и бороться за третье место», — приводит слова Ковачича Index.

Хорватия 17 декабря сыграет в матче за третье место. Соперником хорватов станет либо Марокко, либо Франция.