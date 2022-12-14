Ковачич — о судействе в матче с Аргентиной: «Пенальти убил нас. Судья допустил две грубейшие ошибки»
Ковачич раскритиковал судейство в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной
Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.
«Мне трудно даже комментировать. Пенальти, на мой взгляд, убил нас. Но это уже другой разговор. Не могу поверить, что мы не заработали угловой, а потом пенальти… Я никогда не комментировал судейство, но это две грубейшие ошибки судьи.
Мы знали, что Аргентина агрессивна и что у них есть Месси. Сегодня он был феноменальным. Но мы получили два нелепых гола и остались без финала. Мы хотели этот финал, и теперь мы должны собраться с силами и бороться за третье место», — приводит слова Ковачича Index.
Хорватия 17 декабря сыграет в матче за третье место. Соперником хорватов станет либо Марокко, либо Франция.
Источник: Index
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