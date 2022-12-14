Суарес назвал Месси лучшим футболистом мира после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес в своих социальных сетях обратился к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, который вышел в финал ЧМ-2022.

«Никогда не устаешь доказывать, что ты лучший в мире. Пусть весь мир встанет и поаплодирует всему, что сделал этот парень для футбола. Потрясающе, мой друг», — написал Суарес.

Месси на ЧМ-2022 сыграл в составе сборной Аргентины 6 матчей, забил пять голов и отдал три результативных паса.

Аргентинцы в полуфинале турнира в Катаре обыграли Хорватию (3:0) и вышли в финал, где сыграют с победителем матча Франция — Марокко.