Саутгейт — о матче с Уэльсом: «Намерены выставить состав, который способен выиграть»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Уэльсом в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022

«Абсолютно очевидно, что мы намерены выставить состав, который способен выиграть матч. С Гарри Кейном все в порядке. Что касается удара, который он получил, все говорят о его лодыжке, но это ступня. На данный момент мы можем выбирать практически из всех футболистов, которые есть в команде», — приводит слова Саутгейта Goal.

В матче 1-го утра Англия — Иран (6:2) Кейн получил удар по голеностопу и был заменен на 79-й минуте. По окончании игры нападающий хромая покидал поле. В матче второго тура против США (0:0) Кейн принимал участие.

Игра заключительного тура групповой стадии Уэльс — Англия пройдет во вторник, 29 ноября. Начало — в 22.00 мск.