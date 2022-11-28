Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

28 ноября, 23:39

Саутгейт — о матче с Уэльсом: «Намерены выставить состав, который способен выиграть»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Уэльсом в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022

«Абсолютно очевидно, что мы намерены выставить состав, который способен выиграть матч. С Гарри Кейном все в порядке. Что касается удара, который он получил, все говорят о его лодыжке, но это ступня. На данный момент мы можем выбирать практически из всех футболистов, которые есть в команде», — приводит слова Саутгейта Goal.

В матче 1-го утра Англия — Иран (6:2) Кейн получил удар по голеностопу и был заменен на 79-й минуте. По окончании игры нападающий хромая покидал поле. В матче второго тура против США (0:0) Кейн принимал участие.

Игра заключительного тура групповой стадии Уэльс — Англия пройдет во вторник, 29 ноября. Начало — в 22.00 мск.

Источник: Goal
Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Гарет Саутгейт
0
Читайте также
Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн
Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов являются извращением истины
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: результаты игрового дня 28 ноября
Дубль Бруну Фернандеша принес Португалии победу над Уругваем. Команда вышла в 1/8 финала ЧМ-2022
ЧМ-2022: Португалия победила Уругвай, Бразилия обыграла Швейцарию, феерия в матчах Камерун — Сербия и Корея — Гана. Онлайн-трансляция 28 ноября
Ван Гал: «Я никогда не заявлял, что Нидерланды станут чемпионами мира»
Гол Португалии в ворота Уругвая забил Роналду или нет? Фотофакты
Бразилия вышла в плей-офф вслед за Францией. И четче всех подтвердила амбиции на победу на ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Португалии в ворота Уругвая забил Роналду или нет? Фотофакты

Френки де Йонг: «Будем делать все возможное для победы над сборной Катара»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости