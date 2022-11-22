Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:37

Главный тренер Саудовской Аравии: «Аргентина намного лучше нас, но игроки сотворили историю»

Эрве Ренар поделился эмоциями после победы Саудовской Аравии над Аргентиной на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эрве Ренар.
Фото Reuters

Главный тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар поделился эмоциями после победы над Аргентиной (2:1) в матче группы С чемпионата мира-2022.

«Мы провели не очень хороший первый тайм. В перерыве игроки были немного обеспокоены. Я сказал им: «Все в порядке, вы хорошо играли в первом тайме». После этого они начали искать возможность изменить исход матча.

Этот результат навсегда войдет в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Никогда не знаешь, как такое происходит. Это приходит благодаря работе, благодаря Богу. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить, потому что Аргентина намного лучше нас, но сегодня игроки сотворили историю для своей страны.

У нас впереди еще две игры против команд выше рейтингом, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Ренара GFFN.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч саудовцы проведут 26 ноября против Польши. Начало — в 16.00 (мск).

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: GFFN
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
0
Читайте также
«Они отрезали мне ноги». Последний матч футбольного Бога
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан
Главный тренер сборной Дании: «Я разочарован результатом и игрой команды»
ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Дания не забила Тунису. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
Кажется, топ-сборные настрадаются на этом ЧМ. Полуфиналист прошлого Евро ничего не смог сделать с Тунисом
Вратарь сборной Саудовской Аравии заявил, что не боялся потерять победу над Аргентиной
Леандро Фернандес: «Саудовцы уже не та команда, которую громила Россия на прошлом мундиале»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Дании: «Я разочарован результатом и игрой команды»

Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости