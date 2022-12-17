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Сегодня, 21:20

Тысячи фанатов вышли на улицы Загреба отпраздновать бронзу сборной Хорватии на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Хорватские фанаты.
Фото Reuters

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре сборная Хорватии обыграла команду Марокко.

Встреча на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.

В столице Хорватии — Загребе — на улицы вышли тысячи фантов, которые отмечают эту победу. Они гуляют по улицам и площадям города с флагами и зажженными файерами.

Подобная картина наблюдается во всех городах страны.

Хорваты во второй раз в своей истории стали бронзовыми призерами чемпионата мира: впервые это произошло на мундиале 1998 года во Франции. Их лучшим результатом остается второе место на ЧМ-2018 в России.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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