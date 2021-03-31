Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Федерация регби России пошутила над игроками футбольной сборной России за их объятия

09:48
Теги:

Федерация регби России пошутила над футбольной сборной России по поводу одного из эпизодов, произошедших в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

Во время розыгрыша углового на 38-й минуте встречи защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, а не игроков соперника. ?Угловой в итоге завершился голом, который забил защитник Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка.

Федерация регби опубликовала в своем Twitter две фотографии. На первом снимке запечатлены объятия Джикии и Фернандеса, а над ними нарисован крест, как знак того, что так делать не стоит.

Рядом второе фото, отмеченное галочкой как правильный вариант. На снимке момент из регбийного матча, в котором игроки разных команд сошлись в упорной борьбе.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4301
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче со Словакией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...