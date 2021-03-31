Федерация регби России пошутила над игроками футбольной сборной России за их объятия
Федерация регби России пошутила над футбольной сборной России по поводу одного из эпизодов, произошедших в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2).
Во время розыгрыша углового на 38-й минуте встречи защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, а не игроков соперника. ?Угловой в итоге завершился голом, который забил защитник Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка.
Федерация регби опубликовала в своем Twitter две фотографии. На первом снимке запечатлены объятия Джикии и Фернандеса, а над ними нарисован крест, как знак того, что так делать не стоит.
Рядом второе фото, отмеченное галочкой как правильный вариант. На снимке момент из регбийного матча, в котором игроки разных команд сошлись в упорной борьбе.
March 30, 2021
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