Федерация регби России пошутила над игроками футбольной сборной России за их объятия

Федерация регби России пошутила над футбольной сборной России по поводу одного из эпизодов, произошедших в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

Во время розыгрыша углового на 38-й минуте встречи защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, а не игроков соперника. ?Угловой в итоге завершился голом, который забил защитник Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка.

Федерация регби опубликовала в своем Twitter две фотографии. На первом снимке запечатлены объятия Джикии и Фернандеса, а над ними нарисован крест, как знак того, что так делать не стоит.

Рядом второе фото, отмеченное галочкой как правильный вариант. На снимке момент из регбийного матча, в котором игроки разных команд сошлись в упорной борьбе.