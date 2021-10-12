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«Скептики сейчас успокоились». Валуев — о победе России над Словенией

Валуев — о победе над Словенией: «Забрезжила надежда у тех, кто не верил»
12 октября, 10:50
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевом матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Молодцы, что обыграли. Скептики сейчас подуспокоились, это радует. Начинается новый виток доверия. Забрезжила надежда у тех, кто не верил. Мы всегда очень переживаем за сборную. Это все-таки сборная нашего отечества. Неуспехи, которые с завидной регулярностью случались с нашей командой, многих настроили на минорный рад. Это была важная победа в психологическом плане», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры