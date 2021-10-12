Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевом матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Молодцы, что обыграли. Скептики сейчас подуспокоились, это радует. Начинается новый виток доверия. Забрезжила надежда у тех, кто не верил. Мы всегда очень переживаем за сборную. Это все-таки сборная нашего отечества. Неуспехи, которые с завидной регулярностью случались с нашей командой, многих настроили на минорный рад. Это была важная победа в психологическом плане», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.