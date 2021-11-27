Геркус считает Польшу тяжелым соперником для России
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил итоги жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022. По его мнению, у сборной России есть шансы на выход в финальную стадию турнира.
«У сборной России есть все шансы на выход в Катар. Однако сборная Польши будет очень тяжелым соперником на этом пути. У них есть много классных игроков, как Левандовски, Крыховяк, Зелински, вратарь Щенсный. Но нам повезло играть матч в России, на своем поле Этот фактор однозначно поможет в достижении положительного результата», — цитирует «РБК Спорт» Геркуса.
Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.
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