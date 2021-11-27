Польское издание сравнило итоги жеребьевки стыковых матчей для сборной Польши с «черной пятницей»
Польское издание Przeglad Sportowy осталось довольно итогами жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022. Свежий выпуск газеты выйдет с заголовком «Черная Пятница».
«В стыковых матчах ЧМ-2022 попались соперники, как будто с распродажи — сначала средняя Россия, если обыграем ее, то Швеция или Чехия. Могло быть намного хуже», — говорится в тексте на обложке.
Напомним, матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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