Черчесов будет болеть в стыках за Украину

Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, кого кроме России поддержит в стыковых мини-турнирах ЧМ-2022.

— За кого станете болеть в пути С, где Криштиану Роналду предстоит противостояние со «Скуадрой адзуррой»? — вопрос Черчесову.

— Ни за кого.

— А за Украину будете переживать?

— Да.

— Как оцените ее шансы?

— Команда хорошо в целом смотрелась на чемпионате Европы, но сейчас попала в стыки в последний момент — начало отбора провела не так, как ей хотелось бы. Но матчи предстоят только через четыре месяца! Все будет зависеть от составов, от состояния лидеров.

В полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет с Шотландией.