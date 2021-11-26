Черчесов будет болеть в стыках за Украину
Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, кого кроме России поддержит в стыковых мини-турнирах ЧМ-2022.
— За кого станете болеть в пути С, где Криштиану Роналду предстоит противостояние со «Скуадрой адзуррой»? — вопрос Черчесову.
— Ни за кого.
— А за Украину будете переживать?
— Да.
— Как оцените ее шансы?
— Команда хорошо в целом смотрелась на чемпионате Европы, но сейчас попала в стыки в последний момент — начало отбора провела не так, как ей хотелось бы. Но матчи предстоят только через четыре месяца! Все будет зависеть от составов, от состояния лидеров.
В полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет с Шотландией.
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